В Саратове снова загорелся подшипниковый завод

.

Сегодня, 28 января, в Саратове загорелся подшипниковый завод в Заводском районе. Об этом сообщили в ГУ МЧС региона.

Возгорание произошло по адресу проспект Энтузиастов, 64А. В 9:17 поступило сообщение о пожаре на территории Саратовского подшипникового завода. Со слов заявителя, на в трехэтажном здании начался пожар в раздевалке.

Пожарные сразу стартовали по вызову №2. Горело кирпичное, административно-бытовое здание. Очаг располагался в раздевалке для персонала на площади 5 квадратных метров. В 9:30 пожар был локализован, а затем ликвидирован. Пожарным скомандовали отбой вызову №2. На место выезжали пять расчетов. Пострадавших нет.

Напомним, летом минувшего года на предприятии уже случился пожар. В тот раз горел цех производства подшипников.

.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.