Авария в Заводском районе

Жители Саратова ищут свидетелей ДТП на Новоастраханском шоссе. Один из участников аварии обратился к свидетелям в социальной сети.

Как пишет пользователь в группе «Заводской Online Саратов» ВКонтакте, авария случилась 13 декабря на Новоастраханском шоссе возле дома № 2 на улице Маркина. Столкнулись три машины: Гавзель, «Лада Приора» и Skoda Octavia.

- В момент ДТП на месте присутствовал автомобиль темного цвета, предположительно иномарка, который пропускал Skoda при выезде с прилегающей территории. Водитель Газели дал показания о том, что никакого пропускающего автомобиля на месте не было, что не соответствует действительности. Поэтому ищем свидетелей событий того дня и тех, у кого сохранились видеоматериалы, - пишет горожанин.

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