Все больше домов переходят на спецсчета при накоплении на капремонт в Саратовской области

Сергей Вербин

За 2021 год Госжилинспекция Саратовской области переводит в общий котел около 90 спецсчетов за капремонт, из-за того, что объем собираемых средств в этих домах оказался менее 50% от плана. Всего таких домов со слабым сбором на спецсчета было 190, однако почти сотня из них успела в контрольный срок, пять месяцев, нарастить собираемость платежей за капремонт.

При этом есть и обратный процесс - из общего котла на спецсчет в 2021 году вывели свои деньги на капремонт 148 домов, это почти 185 млн рублей, реест спецсчетов растет.

С 18% до 8% сократилось число управляющих компаний, которые в Саратовской области вовремя не сдают отчетность. Об этом в ходе онлайн-брифинга 28 января рассказал начальник региональной ГЖИ Сергей Вербин.

Он также отметил 97% обращений в суд по поводу предписаний ГЖИ оканчиваются решением суда в пользу инспекции.

Официально

По состоянию на 31 декабря 2021 года 3 853 многоквартирных дома формируют средства для проведения капитального ремонта на спецсчетах:

Всего начислено - 10 млрд. 656 млн. рублей;

- оплачено собственниками - 9 млрд. 029 млн. рублей;

- израсходовано на проведение работ - 5 млрд. 571 млн. тыс. рублей;

- остаток на спецсчетах - 3 млрд. 458 млн. рублей

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