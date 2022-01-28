Каток на стадионе «Волга» в Саратове откроется сегодня только к вечеру

Сегодня, 28 января, каток на стадионе «Волга» откроется позже обычного. Об этом сообщили в саратовской администрации.

На стадионе проводят дополнительные работы по обслуживанию льда. Из-за этого ледовая площадка откроется только в 17 часов.

Остальные муниципальные катки, уточняют чиновники, работают, как обычно.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.