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Общество28 января 2022 6:16

За день из Саратова вывезли 15 тысяч кубометров снега

В городе работают 1 753 дворника
Дарья Васенина
Дарья Васенина
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Сегодня, 28 января, в Саратове продолжают борьбу со стихией. За минувшие сутки из города вывезли свыше 15 тысяч кубических метров снега.

Днём на улицах трудятся 6 179 рабочих, используют 681 машину. 299 единиц техники чистят дороги местного, федерального и областного значений, а во дворах Саратова задействовали 110 машин и 1 753 дворников.

Подходы к объектам соцсферы при помощи 146 единиц техники расчищают 860 технических сотрудников. А тротуары у магазинов и «иных организаций» приводит в порядок 3 361 человек и 126 машин.

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