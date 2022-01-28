Уборка дорог

Дороги Саратова убирают от снега 240 машин, об этом пишет Роман Бусаргин в своем Телеграм канале.

Сегодня, 28 января, на 7:00 снегопад продолжается в 20 районах области. На расчистке дорог в муниципальных районах области ночью были 696 машин. Из них 198 на федеральных, 207 на региональных, а 291 на муниципальных дорогах, без учета областного центра.

На уборке региональных дорог в Саратове были задействованы 240 единиц техники. Использовано 2266 тонн реагента.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.