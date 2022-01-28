Саратов
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
+1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество28 января 2022 5:20

Дороги Саратова убирают от снега 240 машин

Снегопад продолжается в 20 районах
Наталия Калинина
КомментироватьОставить комментарий(0)
Уборка дорог

Уборка дорог

Дороги Саратова убирают от снега 240 машин, об этом пишет Роман Бусаргин в своем Телеграм канале.

Сегодня, 28 января, на 7:00 снегопад продолжается в 20 районах области. На расчистке дорог в муниципальных районах области ночью были 696 машин. Из них 198 на федеральных, 207 на региональных, а 291 на муниципальных дорогах, без учета областного центра.

На уборке региональных дорог в Саратове были задействованы 240 единиц техники. Использовано 2266 тонн реагента.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

0