В Заводском «скорая» с ребенком застряла в снежном плену

Медики чистят дорогу
В Заводском районе Саратова «скорая помощь» с ребенком внутри застряла в снежном плену на нечищенной дороге. Об этом горожане рассказали в социальной сети.
Как пишет Валерия Беспалова в группе «Заводской Онлайн» ВКонтакте, проблема наблюдается по адресу Энергетиков, 7, где дом обслуживает УК «Благоустройство». Снег во дворе давно не чистили, поэтому машины там регулярно застревают.
- «Скорая» уже два раза за эту неделю застряла. Когда ребенка нужно было госпитализировать в больницу, медики толкали транспорт. С колясками просто невозможно ходить, - жалуется горожанка.
Медики толкают машину во дворе
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