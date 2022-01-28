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Общество28 января 2022 5:00

В Заводском «скорая» с ребенком застряла в снежном плену

Местные жители гневаются на УК
Наталия Калинина
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Медики чистят дорогу

Медики чистят дорогу

В Заводском районе Саратова «скорая помощь» с ребенком внутри застряла в снежном плену на нечищенной дороге. Об этом горожане рассказали в социальной сети.

Как пишет Валерия Беспалова в группе «Заводской Онлайн» ВКонтакте, проблема наблюдается по адресу Энергетиков, 7, где дом обслуживает УК «Благоустройство». Снег во дворе давно не чистили, поэтому машины там регулярно застревают.

- «Скорая» уже два раза за эту неделю застряла. Когда ребенка нужно было госпитализировать в больницу, медики толкали транспорт. С колясками просто невозможно ходить, - жалуется горожанка.

Медики толкают машину во дворе

Медики толкают машину во дворе

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