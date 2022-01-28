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Общество28 января 2022 4:50

В Балаково пропал 36-летний мужчина

Пропавшего ищут с прошлого года
Наталия Калинина
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Лиза Алерт Саратов

Лиза Алерт Саратов

В Балаково пропал 36-летний мужчина. Вчера, 27 января, об этом сообщили активисты саратовского отделения «Лиза Алерт».

Пропал 36-летний Кирилл Шнитке из Балаково. Его ищут с 19 декабря 2021 года. Рост пропавшего мужчины составляет 180 сантиметров, он худощавого телосложения, имеет светло-русые волосы и серо-зеленые глаза. В день исчезновения на Кирилле были одеты серое пальто в мелкую клетку, темно-синие джинсы, черные кроссовки и черная вязаная шапка.

Все, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, могут обращаться по телефону 8 905 385 03 88 инфорг: Марина.

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