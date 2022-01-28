В Саратовской области продолжается потепление

Синоптики Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды дали прогноз для Саратовской области на сегодня, 28 января. Пятница будет сравнительно теплой.

В области облачно с прояснениями. Местами обещают небольшой, умеренный снег. Ветер веет с юго-востока со скоростью от 3 до 8 м/с. Температура воздуха составит днём от 6 до 11 градусов ниже нуля. Местами туман (видимость 500 метров и менее), изморозь.

Ночью ветер скорректирует направление на южное, скорость не изменится. Термометры покажут от 12 до 17 градусов холода. В остальном, как днём.

В Саратове сейчас -12°С, к 10 утра обещают -9°С, днём будет -8°С, а ночью вновь -18°С. Ветра почти нет. Пасмурно, днём обещают слабый снег.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.