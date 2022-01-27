Новая больница в Саратове

Новая инфекционная больница в Саратове готовится к работе. Роман Бусаргин рассказал о проделанной работе, а также напомнил о необходимости вовремя сдать дома для медиков в Елшанке.

- После получения лицензии больница сможет начинать работу. При поддержке Вячеслава Володина и Правительства РФ на создание медицинского учреждения было выделено дополнительное финансирование. Благодаря этому в инфекционном центре установлено самое современное оборудование, - напомнил Роман Бусаргин.

- На начальном этапе проект поддержали предприниматели и местные жители. Поучаствовали практически все крупные строительные организации. Сейчас в Елшанке за счет областного бюджета строят дома для врачей и среднего медперсонала новой больницы. Новая инфекционная больница – плод общих усилий сотен людей ради спасения тысяч других, - подытожил председатель регионального правительства.

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