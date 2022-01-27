Сегодня, 27 января, на пожаре в Саратове пострадала 72-летняя женщина. Об этом сообщает ГУ МЧС региона.

Возгорание было зафиксировано в 19:52. Дежурному поступило сообщение о возгорании по адресу Саратов, Зарубина, 158/162. Очаг располагался в квартире на восьмом этаже девятиэтажного дома. В результате пожара пострадала 72-летняя женщина.

Из дома были эвакуированы 15 человек, в том числе двое детей. На место пожара выезжали четыре пожарные машины. Площадь пожара составила пять квадратных метров.

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