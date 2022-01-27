Саратов
ФотоВидеоCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
-6°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия27 января 2022 18:00

На пожаре в Саратове пострадала 72-летняя женщина

От огня пришлось спасать 15 человек
Наталия Калинина
КомментироватьОставить комментарий(0)

Сегодня, 27 января, на пожаре в Саратове пострадала 72-летняя женщина. Об этом сообщает ГУ МЧС региона.

Возгорание было зафиксировано в 19:52. Дежурному поступило сообщение о возгорании по адресу Саратов, Зарубина, 158/162. Очаг располагался в квартире на восьмом этаже девятиэтажного дома. В результате пожара пострадала 72-летняя женщина.

Из дома были эвакуированы 15 человек, в том числе двое детей. На место пожара выезжали четыре пожарные машины. Площадь пожара составила пять квадратных метров.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

0