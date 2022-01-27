СКР обвиняет гражданскую жену Курихина в неуплате почти 22 миллионов рублей налогов

Фото: СУ СК по Саратовской области

Бизнес-леди из Саратова обвиняется в неуплате почти 22 миллионов рублей налогов. Об этом сообщил региональный СУ СКР сегодня, 27 января.

Как уточнили региональные СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах, речь идет о Марии Гончаровой, гражданской жене олигарха и экс-депутата областной думы Сергея Курихина.

Делом занимается отделом по особо важным делам СУ СК РФ по Саратовской области. На 35-летнюю женщину возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

По версии следствия, с января 2018 года по февраль 2021 года ИП, занимавшася перепродажей недвижимости в Саратове, предоставляла налоговые декларации с ложными сведениями о полученной от реализации квартир прибыли. Государство недополучило более 21 800 000 рублей.

Уголовное дело возбуждено по материалам УЭБ и ПК ГУ МВД России по Саратовской области. Расследование продолжается.

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