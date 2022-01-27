В Саратове снова будут эвакуировать машины с нескольких улиц

В Саратове закроют движение и стоянку на нескольких улицах, где сегодня пройдет комплексная уборка складированного ранее снега.

С 20.00 сегодня, 27 января, до 05.00 28 января лучше не оставлять автомобили на Тархова (от ул. Уфимцева к ул. Перспективная), на Измайлова (от ул. 2-й Прокатной до ул. Загороднева), на Дзержинского (от ул. Вольская до ул. М.Горького) и на улице Рахова (от ул. Московская до ул. Кутякова).

Работать будут 509 единиц спецтехники, в том числе арендованной у предпринимателей

Также ГИБДД планирует эвакуацию машин, которые стоят под запрещающими знаками и мешают уборке, на улицах:

- ул. Чехова от ул. Мамонтовой до ул. Тархова;

- ул. Мамонтовой от ул. Чехова до ул. Топольчанская;

- ул. Пугачева от ул. Кутякова до ул. Б. Горная;

- ул. Пушкина;

- ул. Сакко и Ванцетти;

- пр. Строителей (малая) от 1-го проезда Строителей в сторону ул. Антонова.

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