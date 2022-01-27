В Саратове снова будут эвакуировать машины с нескольких улиц

В Саратове закроют движение и стоянку на нескольких улицах, где сегодня пройдет комплексная уборка складированного ранее снега.
С 20.00 сегодня, 27 января, до 05.00 28 января лучше не оставлять автомобили на Тархова (от ул. Уфимцева к ул. Перспективная), на Измайлова (от ул. 2-й Прокатной до ул. Загороднева), на Дзержинского (от ул. Вольская до ул. М.Горького) и на улице Рахова (от ул. Московская до ул. Кутякова).
Работать будут 509 единиц спецтехники, в том числе арендованной у предпринимателей
Также ГИБДД планирует эвакуацию машин, которые стоят под запрещающими знаками и мешают уборке, на улицах:
- ул. Чехова от ул. Мамонтовой до ул. Тархова;
- ул. Мамонтовой от ул. Чехова до ул. Топольчанская;
- ул. Пугачева от ул. Кутякова до ул. Б. Горная;
- ул. Пушкина;
- ул. Сакко и Ванцетти;
- пр. Строителей (малая) от 1-го проезда Строителей в сторону ул. Антонова.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.