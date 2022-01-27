В Саратове на карантин по ОРВИ ушли еще семь школ, о чем информирует городская администрация. Завтра, 28 января, и до 3 февраля закроются на карантин семь учебных заведений, где эпидпорог превысил 20 процентов:
- школа № 23;
- школа № 70;
- Лицей «Солярис»;
- школа № 76;
- школа № 105;
- гимназия № 108;
- школа № 1.
Кроме того, в лицее № 3 завтра, 28 февраля, вновь стартуют занятия в 17 классах, 20 классов этого учебного заведения пока останутся на удаленном режиме обучения.
Напомним, ранее занятия были прекращены еще в 43 учебных заведениях города.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.