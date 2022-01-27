В Саратове на карантин по ОРВИ ушли еще семь школ, о чем информирует городская администрация. Завтра, 28 января, и до 3 февраля закроются на карантин семь учебных заведений, где эпидпорог превысил 20 процентов:

- школа № 23;

- школа № 70;

- Лицей «Солярис»;

- школа № 76;

- школа № 105;

- гимназия № 108;

- школа № 1.

Кроме того, в лицее № 3 завтра, 28 февраля, вновь стартуют занятия в 17 классах, 20 классов этого учебного заведения пока останутся на удаленном режиме обучения.

Напомним, ранее занятия были прекращены еще в 43 учебных заведениях города.

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