Валерий Радаев поручил балашовским властям помогать студентам с грантами и конкурсами

Валерий Радаев в Балашове

Валерий Радаев поручил балашовским властям помогать студентам с получением грантов и участием в международных конкурсах. Об этом губернатор заявил сегодня, 27 января, во время визита в Балашовский район, где он посетил техникум механизации сельского хозяйства.

В техникуме механизации сельского хозяйства обучаются 1268 человек. Они проходят подготовку по 14 программам среднего профессионального образования. В том числе по специальностям из ТОП-50: техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей; эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования.

- В регионе работает 27 новых лабораторий. Ребята из Саратовской области успешно выступают на всероссийских соревнованиях. Теперь нужно выходить на международный уровень. Ещё одно перспективное направление – участие в различных грантах. Местная власть должна оказать содействие молодежи, – отметил Радаев.

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