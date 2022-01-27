У жительницы Саратова отобрали взятку в сто тысяч рублей. Деньги вернулись государству, о чем информирует УФССП региона.

Жительница Саратова работает в одном из учебных заведений города. За «умеренную плату» она обещала помогать страждущим в решении их вопросов. Когда об этом узнали правоохранители, женщина предстала перед судом.

Горожанку признали виновной в получении взятки в размере 100 тысяч рублей. Злоумышленницу приговорили к четырем годам лишения свободы условно. Деньги списали с ее счета и вернули таким образом государству.

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