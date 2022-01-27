Саратовская областная дума отменила все мероприятия до конца недели из-за Омикрона

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В Саратовской областной думе прислушались к мнению правительства и отменили все запланированные мероприятия, по крайней мере, до конца текущей недели. Решение было приянто 26 января.

В парламент накануне, как раз когда проходило заседание думы, поступило письмо от председателя Правительства региона Романа Бусаргина. В документе говорится о необходимости отмены запланированных на 28 января депутатских слушаний по обеспечению доступным и комфортным жильем отдельных категорий граждан в связи с увеличением в заболеваемости коронавирусом.

Вместе с этими слушаниями в думе решили отменить заодно все остальные, в числе которых совещание по реформированию школ в районах области, а также заседание градозащитного совета.

- Среди участников запланированных совещаний – люди, работающие в том числе в образовательных организациях. Подвергать их опасности – значит, подвергать опасности здоровье детей. Отмечу, что мероприятия не отменяются. Мы обязательно проведем их как только эпидемиологическая ситуация стабилизируется, – прокомментировал председатель облдумы Александр Романов.

Отметим, работники аппарата думы работу не прекращали.

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