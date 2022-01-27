Матери в Саратове чаще стремятся помочь детям с трудоустройством, отцы — обеспечить стартовым капиталом. К такому выводу пришли аналитики портала SuperJob.

Матери, как правило, больше озабочены нематериальными ценностями, такими как помощь с выбором профессии и поиском работы, воспитание, формирование ответственности. Отцы же чаще пытаются обеспечить детей стартовым капиталом и помогать материально. Покупка жилья для дочери важнее с точки зрения женщин, а для сына — с точки зрения мужчин.

В Саратове в первую очередь хотят дать детям образование 72% родителей дочерей и 69% родителей сыновей. Обеспечить собственным жильем или помочь в его покупке хотят 11% воспитывающих дочь и 10%тех, кто растит сына. 13% родителей девочек и 10% родителей мальчиков в городе хотят обеспечить ребенка стартовым капиталом или помогать материально. Опрос проводился с 19 по 24 января 2022 года

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