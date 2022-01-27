Двое гостей Саратовской области напали на продавщицу продуктового ларька с пистолетом

Видео: ГУ МВД Саратов

Двое гостей Саратовской области совершили разбойное нападение на продавщицу продуктового ларька. Женщине угрожали пистолетом.

Инцидент произошел в Ленинском районе. В полицию обратилась продавщица из магазина на улице Мира. Она рассказала, что двое покупателей зашли якобы купить алкоголь, но затем один из них достал пистолет и начал угрожать продавцу. Второй перегнулся через прилавок и забрал из кассы 14,5 тысяч рублей. Правоохранители возбудили дело о разбое.

Несмотря на то, что подозреваемые были в масках, правоохранители задержали их. Злоумышленниками оказались 25 и 28-летние граждане, проживающие в Саратовской области, ранее не судимые. После нападения они уехали на такси, а деньги потратили на личные нужды. Расследование продолжается.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.