Дорога после ремонта

В Саратовской области сдали первую отремонтированную в 2022 году дорогу. Объект был включен в нацпроект «Безопасные качественные дороги».

Речь идет о третьем участке трассы «Аркадак - Турки». Его протяженность составила 6,6 километров. Работы начались в сентябре 2021 года, завершились строительство осенью до наступления холодов. Сейчас уже подписаны все документы, объект сдан-принят.

Теперь вместо 40 минут пациентов до Аркадакской ЦРБ доставляют за 15 минут. Кроме того, в районе находится Летяжевский санаторий. Там работает больше 50 жителей местных сел.

В 2022 году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» планируется отремонтировать свыше 245 километров дорог регионального значения, о чем сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области.

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