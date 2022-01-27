Чиновника Саратова собирались подкупить деньгами «на шоколадку»

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В прокуратуру города передана информация о попытке подкупа сотрудника городской администрации. О пресечении этого злодейства сообщил в своем инстаграм мэр города Михаил Исаев.

По его словам, сотруднику комитета муниципального контроля пытались дать взятку - гражданка сделала перевод на банковскую карту с припиской: «На шоколадку».

- Такая «шоколадка» может обернуться для нее уголовным делом. Материалы о факте склонения муниципального служащего к совершению коррупционного преступления уже переданы в прокуратуру, денежные средства возвращены отправителю, - сообщил Михаил Исаев.

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