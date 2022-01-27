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Экономика27 января 2022 12:36

Жители Саратовской области активно избавляются от премиум-автомобилей

Цена на подержанные иномарки растет
Наталия Калинина
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Жители Саратовской области активно избавляются от премиум-автомобилей. Продажи подержанных элитных авто в регионе выросли на 14 процентов в прошлом году. Средняя цена дорогих автомобилей на 26 процентов и составила 3 770 000 рублей.

По мнению специалистов такой рост предложения связан с нехваткой новых моделей в дилерских центрах. Об этом информируют аналитики портала Авито. Можно также предположить, что бывшие владельцы элитных авто больше не могут себе позволить их содержание.

Топ-5 самых популярных моделей премиальных брендов по России выглядит следующим образом:

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