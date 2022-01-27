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Общество27 января 2022 12:29

В Ершовском районе пенсионерку освободили из снежного плена

Об опасной ситуации стало известно из соцсетей
Наталия Калинина
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В Ершовском районе пенсионерку освободили из снежного плена. Как информируют специалисты ЦУРа, об опасной ситуации стало известно из соцсетей.

Жители поселка Лесной в Ершовском районе рассказали, что дом пенсионерки засыпало снегом.

- Она сама не может убрать так много снега и пойти за продуктами. К ее дому не сможет подъехать «скорая» и пройти фельдшер, - написали односельчане.

Специалисты ЦУР связались с администрацией района. На место пригнали спецтехнику и убрали снег от дома пенсионерки.

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