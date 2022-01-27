Фото: СУ СК по Саратовской области

В поселке Горный 27-летняя девушка убила работодателя. Об этом инциденте сообщает СУ СК по Саратовской области.

ЧП случилось в Краснопартизанском районе, в поселке Горный вчера, 26 января. Вечером 27-летняя местная жительница заглянула к своему приятелю, в частный дом на улице Коммунарной. Селяне распивали спиртное, когда к ним присоединился 67-летний родственник хозяина дома и по совместительству работодатель девушки.

В какой-то момент между девушкой и 67-летним мужчиной произошел конфликт и работодатель стал выгонять ее из дома. Разозленная и пьяная барышня схватилась за нож и ударила оппонента в грудь, от чего он умер. Сейчас подозреваемая задержана. Расследование уголовного дела продолжается.

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