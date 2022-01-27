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Общество27 января 2022 12:14

Оговорившая блогера из Хвалынска чиновница отделалась дисциплинарным взысканием

В чем именно заключается наказание за ложь об изнасиловании, не уточняется
Наталия Калинина
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Оговорившая блогера из Хвалынска чиновница отделалась дисциплинарным взысканием. Таков итог заседания специальной комиссии.

Напомним, скандальная история началась в Хвалынске в сентябре прошлого года. Заместитель главы администрации Хвалынского района Саратовской области по социальным вопросам Елена Шараевская ложно обвинила неугодного ей местного блогера Максима Макарова в изнасиловании 15-летней девочки. Молодой человек много писал о проблемах родного города, в том числе о мусоре на улицах и забитых ливневках, за что был нелюбим местными властями.

Елена Шараевская попыталась оговорить молодого человека. Она распространила информацию о том, что его 15-летняя подруга забеременела от него, а после решила наглотаться таблеток. Очнувшись после больницу девушка предъявила справку от гинеколога о невинности и все поняли, что история оказалась клеветой.

Чиновницу решено наказать дисциплинарным взысканием. В чем именно оно будет заключаться, не уточняется.

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