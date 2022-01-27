Вчера, 26 января, в Саратове за ночь эвакуированы 24 автомобиля. Об этом сообщает городская администрация.
В ночь с 27 на 28 января с 20:00 до 5:00 вводится ограничение стоянки и проезда по следующим улицам:
- ул. Тархова от Уфимцева к Перспективная;
- ул. Измайлова от 2-й Прокатной до Загороднева;
- ул. Дзержинского от Вольская до М.Горького;
- ул. Рахова от Московская до Кутякова.
За несоблюдение правил парковки за ночь были эвакуированы 24 автомобиля, которые мешали уборке снега.
Сегодня вечером будут эвакуированы автомобили нарушителей по следующим улицам:
- ул. Тархова от ул. Уфимцева к ул. Перспективная;
- ул. Измайлова от ул. 2-я Прокатная до ул. Загороднева;
- ул. Чехова от ул. Мамонтовой до ул. Тархова;
- ул. Мамонтовой от ул. Чехова до ул. Топольчанская;
- ул. Пугачева от ул. Кутякова до ул. Б. Горная;
- ул. Пушкина;
- ул. Сакко и Ванцетти;
- пр. Строителей (малая) от 1-го проезда Строителей в сторону ул. Антонова.