Вчера, 26 января, в Саратове за ночь эвакуированы 24 автомобиля. Об этом сообщает городская администрация.

В ночь с 27 на 28 января с 20:00 до 5:00 вводится ограничение стоянки и проезда по следующим улицам:

- ул. Тархова от Уфимцева к Перспективная;

- ул. Измайлова от 2-й Прокатной до Загороднева;

- ул. Дзержинского от Вольская до М.Горького;

- ул. Рахова от Московская до Кутякова.

За несоблюдение правил парковки за ночь были эвакуированы 24 автомобиля, которые мешали уборке снега.

Сегодня вечером будут эвакуированы автомобили нарушителей по следующим улицам:

- ул. Тархова от ул. Уфимцева к ул. Перспективная;

- ул. Измайлова от ул. 2-я Прокатная до ул. Загороднева;

- ул. Чехова от ул. Мамонтовой до ул. Тархова;

- ул. Мамонтовой от ул. Чехова до ул. Топольчанская;

- ул. Пугачева от ул. Кутякова до ул. Б. Горная;

- ул. Пушкина;

- ул. Сакко и Ванцетти;

- пр. Строителей (малая) от 1-го проезда Строителей в сторону ул. Антонова.