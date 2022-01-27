Саратов
ФотоВидеоCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
-6°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия27 января 2022 6:43

Женщина упала с моста Саратов-Энгельс и разбилась

Личность погибшей устанавливают
Наталия Калинина
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Фото: ГУ МЧС Саратов

Фото: ГУ МЧС Саратов

Женщина упала с моста Саратов-Энгельс и разбилась. Личность погибшей устанавливают. Об этом сообщает ГУ МЧС региона.

Сотрудники областной службы спасения обнаружили упавшую женщину под мостом. Она скончалась от полученных травм до прибытия экстренных служб.

На месте работают спасатели, полицейские и следователи. Обстоятельства произошедшего выясняются.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.