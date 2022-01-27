Фото: ГУ МЧС Саратов

Женщина упала с моста Саратов-Энгельс и разбилась. Личность погибшей устанавливают. Об этом сообщает ГУ МЧС региона.

Сотрудники областной службы спасения обнаружили упавшую женщину под мостом. Она скончалась от полученных травм до прибытия экстренных служб.

На месте работают спасатели, полицейские и следователи. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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