В Саратовской области 654 жителя заразились коронавирусом за сутки

На сегодня, 27 января, в Саратовской области еще 654 человека заразились коронавирусом за сутки. Всего в регионе уже 140 584 зараженных. Выздоровело с начала эпидемии 129 325 человек, за сутки — 112. В стационарах остаются 1 101 человек, на амбулаторном лечении еще 5 023.

В Саратове прибавилось 249 случаев, в Энгельсском районе — 129, в Балаковском заразились еще 99 человек, в Балашовском — 56, в Вольском заразились еще 29, в Петровском — 26, в Пугачевском прибавилось 19 случаев.

Возрастной состав заболевших следующий:

- до 6 лет – 35;

- 7-14 лет – 94;

- 15-17 лет – 35;

- 18-29 лет – 79;

- 30-49 лет – 225;

- 50-64 лет – 111;

- 65 и старше – 75.

С пневмонией есть 37 человек, с простудой — 612, пятеро переносят болезнь без симптомов.

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