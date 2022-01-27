В Саратовской области 654 жителя заразились коронавирусом за сутки

На сегодня, 27 января, в Саратовской области еще 654 человека заразились коронавирусом за сутки. Всего в регионе уже 140 584 зараженных. Выздоровело с начала эпидемии 129 325 человек, за сутки — 112. В стационарах остаются 1 101 человек, на амбулаторном лечении еще 5 023.
В Саратове прибавилось 249 случаев, в Энгельсском районе — 129, в Балаковском заразились еще 99 человек, в Балашовском — 56, в Вольском заразились еще 29, в Петровском — 26, в Пугачевском прибавилось 19 случаев.
Возрастной состав заболевших следующий:
- до 6 лет – 35;
- 7-14 лет – 94;
- 15-17 лет – 35;
- 18-29 лет – 79;
- 30-49 лет – 225;
- 50-64 лет – 111;
- 65 и старше – 75.
С пневмонией есть 37 человек, с простудой — 612, пятеро переносят болезнь без симптомов.
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