Панков: Приватизация Дома Яхимовича позволит сохранить объект культурного наследия

Дом Яхимовича

Решение областной думы о включении Дома Яхимовича в план приватизации позволит в перспективе сохранить объект культурного наследия. Главное - разработать прозрачный механизм его восстановления и сохранения. Об этом заявил депутат Госдумы Николай Панков.

- Включение Дома Яхимовича в план приватизации областного имущества это возможность сохранить памятник архитектуры. Напомню, ранее обращался к губернатору Валерию Радаеву и прокурору области Сергею Филипенко с просьбой провести мониторинг всех объектов культурного наследия. Чтобы разработать план сохранения каждого здания. И вчера уже областная дума приняла решение о спасении обьекта. Важно не допустить утраты памятников архитектуры, как это произошло с домом на Комсомольской, 35.

Что касается возможности передачи в частные руки Дома Яхимовича, скажу, главное – чтобы все было прозрачно и под контролем. Здесь необходим контроль как со стороны органов власти, депутатов так и общественности. Основная цель – восстановить уникальный объект. Считаю, что по каждому зданию, которое имеет историческую ценность для нашего города, должен быть разработан механизм, позволяющий его сохранить, - написал Панков в своем телеграм-канале "Пара слов".

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