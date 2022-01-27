Днем 27 января в Саратове обещают 655 машин на уборке и вывозе снега

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В Саратове и области на расчистке региональных дорог и уборке снега с них ночью работала 251 единица техники, из них более половины – на транзитных дорогах Саратова. Вывоз снежных отвалов производили с улиц Проспект 50 лет Октября, Чернышевского и Орджоникидзе.

По данным минтранса региона, на 7:00 сегодня, 27 января, по всем дорогам регионального значения проезд обеспечен.

В Саратове сегодня днем на дорогах и тротуарах, а также во дворах и предприятиях будут убирать и вывозить снег 6288 рабочих и 655 единиц техники.

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