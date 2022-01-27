Под Энгельсом женщина и ее дочь отравились угарным газом

В Энгельсском районе Саратовской области женщина и девочка отравились угарным газом. Об этом сегодня, 27 января, рассказали в ГУ МЧС региона.

ЧП произошло в селе Калинино. Около полуночи местные жители вызвали «скорую». Пострадавших оказалось трое: 41-летняя женщина, ее 11-летняя дочь и 51-летний мужчина. По предварительным данным, они отравились уграным газом.

Женщину и ребенка доставили в больницу в состоянии средней тяжести. Мужчина от госпитализации отказался, получил помощь на месте, его состояние оценивается как удовлетворительное.

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