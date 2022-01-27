За ночь расчистили все дороги Саратовской области

Сегодня, 27 января, утром снег идет в 17 районах Саратовской области. Об этом пишет в своем Telegram-канале председатель регионального правительства Роман Бусаргин.

В 7 утра проезд по всем федеральным и региональным автодорогам был открыт.

Ночью снег чистили 769 машин: на федеральных трассах – 267, региональных – 247 и на муниципальных – 255.

Коммунальщики потратили 1 250 тонн песко-соляной смеси, уточнил Бусаргин.

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