В Саратовскую область пришло потепление

Синоптики Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды дали прогноз для Саратовской области на сегодня, 27 января.

В области облачно с прояснениями. Местами обещают небольшой снег. Ветер веет с юго-востока со скоростью от 5 до 10 м/с. Температура воздуха составит днём от 5 до 10 градусов ниже нуля. Туманно (до 500 метров), изморозь.

Ночью термометры покажут от 9 до 14 градусов холода, при прояснении – до -19°С. В остальном, как днём.

В Саратове сейчас -12°С, к 10 утра обещают -10°С, днём будет -6°С, а ночью вновь -10°С. Ветер южной четверти – от 1 до 3 метров в секунду. Облачно с прояснениями.

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