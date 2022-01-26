Жителям Саратова рассказали, где нельзя парковаться вечером. За прошедшую ночь в городе эвакуировали 21 автомобиль.
В ночь с 26 на 27 января с 20:00 до полуночи в некоторых точках Саратова ограничат проезд и парковку.
Введен запрет стоянки и движения автомобилей по следующим улицам:
- улица Жуковского от Планерной до Ароновой;
- улица Рахова от Кутякова до Посадского.
За ночь с улиц был эвакуирован 21 автомобиль. Сегодня вечером сотрудники ГИБДД будут забирать автомобили, припаркованные под запрещающими знаками, а также брошенные на проезжей части по следующим улицам:
- ул. Московская от ул. Радищева до ул. Некрасова;
- ул. Московская от ул. Мичурина до Набережной Космонавтов;
- ул. Рабочая от ул. Рахова до ул. Чапаева;
- ул. Советская от ул. Рахова до ул. Чапаева;
- ул. Мичурина от ул. Радищева до ул. Провиантская;
- ул. Пугачева от ул. Кутякова до ул. Б. Горной;
Также, с 20:00 до 5:00 вводится ограничение стоянки и движения автомобилей по следующим улицам:
- 13-й Белоглинский проезд (под мостом);
- ул. Кутякова от паспортного стола до ул. Рахова;
- ул. Одесская от 8-й гор. больницы и вниз;
- ул. Тархова от пр. Строителей в сторону ул. Топольчанская;
- ул. Измайлова от ул. 2-я Прокатная до ул. Загороднева.
- ул. Тархова от пр. Строителей в сторону ул. Топольчанская.