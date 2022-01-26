Жителям Саратова рассказали, где нельзя парковаться вечером. За прошедшую ночь в городе эвакуировали 21 автомобиль.

В ночь с 26 на 27 января с 20:00 до полуночи в некоторых точках Саратова ограничат проезд и парковку.

Введен запрет стоянки и движения автомобилей по следующим улицам:

- улица Жуковского от Планерной до Ароновой;

- улица Рахова от Кутякова до Посадского.

За ночь с улиц был эвакуирован 21 автомобиль. Сегодня вечером сотрудники ГИБДД будут забирать автомобили, припаркованные под запрещающими знаками, а также брошенные на проезжей части по следующим улицам:

- ул. Московская от ул. Радищева до ул. Некрасова;

- ул. Московская от ул. Мичурина до Набережной Космонавтов;

- ул. Рабочая от ул. Рахова до ул. Чапаева;

- ул. Советская от ул. Рахова до ул. Чапаева;

- ул. Мичурина от ул. Радищева до ул. Провиантская;

- ул. Пугачева от ул. Кутякова до ул. Б. Горной;

Также, с 20:00 до 5:00 вводится ограничение стоянки и движения автомобилей по следующим улицам:

- 13-й Белоглинский проезд (под мостом);

- ул. Кутякова от паспортного стола до ул. Рахова;

- ул. Одесская от 8-й гор. больницы и вниз;

- ул. Тархова от пр. Строителей в сторону ул. Топольчанская;

- ул. Измайлова от ул. 2-я Прокатная до ул. Загороднева.

- ул. Тархова от пр. Строителей в сторону ул. Топольчанская.