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Общество26 января 2022 10:05

Электромобили перестали облагаться транспортным налогом в Саратовской области

Таких машин в регионе около шести десятков
Источник:kp.ru
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Фото: Василий Вахрин

В Саратовской области электромобили освободили от транспортного налога. Такое решение было приянто 26 января на заседании областной думы.

Решение обусловлено желанием депутатов способствовать развитию рынка электромобилей, как более экологичных видов транспорта.

По данным, озвученным в парламенте, в 2021 году на учете в Саратовской области были зарегистрированы около 60 таких машин.

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