Электромобили перестали облагаться транспортным налогом в Саратовской области

. Фото: Василий Вахрин

В Саратовской области электромобили освободили от транспортного налога. Такое решение было приянто 26 января на заседании областной думы.

Решение обусловлено желанием депутатов способствовать развитию рынка электромобилей, как более экологичных видов транспорта.

По данным, озвученным в парламенте, в 2021 году на учете в Саратовской области были зарегистрированы около 60 таких машин.

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