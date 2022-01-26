В Саратовской области 98% школ продолжают обучение в очном формате

На сегодняшний день в Саратовской области нет школ, полностью закрытых из-за коронавирусной инфекции. Из-за ОРВИ и гриппа приостановлены очные занятия в 25 школах региона. Об этом сообщили в министрестве образования области.

На данный момент частично закрыты 157 классов из-за ковида и 154 класса из-за ОРВИ. Однако образовательный процесс не останавливается. Ребята, в чьих школах и классах выявлены случаи заболевания, продолжают обучение в дистанционном формате.

- Результаты ЕГЭ 2021 года позволяют говорить о том, что при грамотной организации учебного процесса с сочетанием очного и дистанционного формата обучения вполне возможно минимизировать отрицательные тенденции. Мы сделаем все возможное, чтобы в этом году, несмотря на временные ограничительные меры, высокие показатели в наших школах сохранились, - подчеркнула заместитель министра образования региона Ирина Чинаева.

Напомним, в случаях возникновения технических сложностей в семьях школы готовы выдать в пользование ноутбуки. Если такой возможности нет у учреждения, то все материалы и задания предоставляются в распечатанном виде. Кроме того, в случае карантинных мероприятий, возможны занятия в малых группах или в индивидуальном порядке при необходимости. Это касается выпускников или участников предметных олимпиад.

Жители могут обращаться в Министерство образования области по вопросам дистанционного обучения на горячую линию по следующим номерам: 23-06-10, 49-21-12, 49-21-13.