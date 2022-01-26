В теплосети Энгельса завтра добавят краситель

В теплосистему Энгельса 27 января энергетики добавят безопасный краситель «Уранин-А». Это делают, чтобы выявить несанкционированные подключения и утечки.

«Уранин-А» также известен под названием «флуоресцин» и дает при растворении насыщенный зеленый цвет. В «Т Плюс» заявили, что это вещество является абсолютно безвредным для человека. Если краситель появляется в кранах с горячей водой, это значит, что водоподогреватели не герметичны.

Если жители Энгельса заметят на улицах или в кранах зеленую воду, нужно позвонить на горячую линию «Т Плюс» по телефону: (8-937)-240-07-04.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.