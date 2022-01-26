Житель Марксовского района вломился в дом бывшей любовницы и изнасиловал ее

Житель Марксовского района Саратовской области вломился в дом бывшей любовницы и изнасиловал ее. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Саратовской области.

Инцидент произошел вечером 11 мая 2021 года в селе Подлесное. 33-летний мужчина напился и приехал к дому своей бывшей 24-летней сожительницы. Злоумышленник выломал балконную дверь и изнасиловал женщину, угрожая ей. О случившемся пострадавшая сразу же сообщила в полицию.

На суде обвиняемый не раскаялся. Его приговорили к четырем годам в колонии общего режима.

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