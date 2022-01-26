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Общество26 января 2022 9:10

Улеши в Саратове затапливает канализационными стоками

Мэрия и коммунальщики устраняют проблему
Наталия Калинина
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Сегодня, 26 января, в микрорайоне Улеши в Заводском районе Саратова произошла крупная коммунальная авария. Мэрия и специалисты устраняют проблему.

На напорном канализационном коллекторе ООО «КВС» произошла течь канализационных стоков. Зловонная жидкость вылилась на улицу Чернышевского и далее, на ниже расположенные улицы и проезды. Коммунальщики приступили к ремонтным работам. Канализационные сети переключены на резервную линию.

В Глава Саратова Михаил Исаев поручил первому заместителю Дмитрию Алексееву и главе районной администрации Олегу Курицыну лично проконтролировать устранение последствий аварии.

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