Улеши в Саратове затапливает канализационными стоками

Сегодня, 26 января, в микрорайоне Улеши в Заводском районе Саратова произошла крупная коммунальная авария. Мэрия и специалисты устраняют проблему.

На напорном канализационном коллекторе ООО «КВС» произошла течь канализационных стоков. Зловонная жидкость вылилась на улицу Чернышевского и далее, на ниже расположенные улицы и проезды. Коммунальщики приступили к ремонтным работам. Канализационные сети переключены на резервную линию.

В Глава Саратова Михаил Исаев поручил первому заместителю Дмитрию Алексееву и главе районной администрации Олегу Курицыну лично проконтролировать устранение последствий аварии.

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