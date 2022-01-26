Рецидивист из Саратова избил соседку за оскорбление «не по понятиям». Горожанка усомнилась в его месте в тюремной иерархии и получила многочисленные травмы.

Инцидент произошел в Саратове. Рецидивист решил выпить с 32-летней соседкой по квартире. Мужчина ранее шесть раз привлекался в уголовной ответственности: за грабежи, разбои и причинение легкого вреда здоровью, поэтому очень ревностно относился к соблюдению тюремных «понятий». В какой-то момент собутыльники поссорились и женщина позволила себе неосторожно употребить оскорбительный для сидельца термин. За это мужчина ее избил.

Получившая многочисленные травмы женщина, была доставлена в больницу. У нее диагностировали ущерб средней тяжести. Подозреваемый задержан.

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