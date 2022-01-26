Житель Саратова одолжил приятелю деньги на кредит и стал жертвой мошенников

Житель Заводского района Саратова одолжил приятелю деньги на кредит и стал жертвой мошенников. Об этом сообщает пресс-служба городского МВД.

В полицию обратился 23-летний парень. В социальной сети ему написал знакомый, который попросил одолжить деньги для погашения кредита. Мужчина отправил 40,5 тысяч рублей на указанный в сообщении номер. Только после этого он связался со знакомым и узнал, что его страница была взломана.

Правоохранители возбудили дело о мошенничестве.

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