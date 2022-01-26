В Саратове иномарка сбила 89-летнюю пенсионерку

Фото: ГИБДД Саратов

Сегодня, 26 января, в Ленинском районе Саратова иномарка сбила 89-летнюю пенсионерку. Об этом сообщает городская Госавтоинспекция.

По предварительным данным, авария произошла напротив дома № 70а по проспекту Строителей. 58-летний водитель автомобиля Toyota Corola сбил пженщину 89 лет.

Пострадавшая была доставлена в больницу.

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