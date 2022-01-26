В Саратовской области от коронавируса за сутки умерли шесть человек

За минувшие сутки от коронавируса в Саратовской области погибли еще шесть человек. Сегодня, 26 января, информацию обновили на сайте СтопКоронавирус.РФ.
- Скончались четверо женщин и двое мужчин в возрасте от 51 до 89 лет, - уточнили в региональном минздраве.
Так, с начала пандемии от COVID-19 умерли 5 308 саратовцев.
Напомним, последнюю неделю в Саратовской области растет заболеваемость коронавирусом. Так, за прошедший день нашли 567 новых случаев. Тем не менее, смертность продолжает потихоньку снижаться.
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