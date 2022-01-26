В Саратове первых детей привили вакциной «Спутник – М»

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В Саратовской области началась вакцинация подростков от новой коронавирусной инфекции

Вакцина "Спутник - М" распределяется по медицинским организациям региона

Сегодня, 26 января 2022 года, в Саратовской области началась вакцинация подростков от 12 до 17 лет от новой коронавирусной инфекции вакциной "Спутник - М".

Анна Виноградова - мама двоих сыновей, сегодня пришла с детьми в центральную детскую поликлинику города Саратова. Она поделилась, почему в числе первых решила привить сыновей: " знаете, они у меня спортом занимаются, хоккеисты. Часто ездят на соревнования. И за их здоровье переживаю, ну и конечно, за здоровье пожилых родителей, у них и сердце больное и столько болячек вообще, они могут и не пережить ковид".

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В конце прошлой недели в Саратовскую область поступила первая партия вакцины" Спутник - М" - 1920 доз.

- Безусловно, это только первый транш, мы ожидаем новых поступлений. Сейчас вакцина распределяется между детскими учреждениями области. Открыта запись, для того чтобы вакцинироваться, достаточно обратиться в вашу поликлинику к участковому педиатру. Мы напоминаем, что вакцинация подростков является исключительно Добровольной, проводится только с согласия родителей или законных представителей. Перед прививкой, также как и у взрослых, обязательно осуществляется осмотр у врача и сбор анамнеза, - рассказал заместитель министра здравоохранения области Денис Грайфер.

Вакцина Гам-КОВИД-Вак-М, или Спутник - М исследована, безопасна и допущена в гражданский оборот.

- Эта вакцина, фактически, всем известный и хорошо зарекомендовавший себя Спутник-V, но число антигенов в нем уменьшено в пять раз, это уровень оптимальный для подростков. Почему важно прививать подростков? Да, многие дети болеют коронавирусной инфекцией в более лёгкой форме, но какие последствия инфекция вызовет, никто не может знать заранее. Также, хочу обратить внимание на то, что у подростков, которые в анамнезе имеют хронические заболевания, вакцинация - фактически шанс сберечь свое здоровье. Риски тяжелого течения этой инфекции снижаются многократно, - отметила заместитель главного врача Саратовской центральной городской детской поликлиники Лариса Дубинина.

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