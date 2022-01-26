Даже после окончания снегопада в Саратовской области невозможно добраться до некоторых сел

Фото из тг-канала Романа Бусаргина
Сегодня, 26 января, ситуация на дорогах Саратовской области продолжает желать лучшего. Подробностями поделился в своем Telegram-канале председатель регионального правительства Роман Бусаргин.
Чиновник пишет, что, невзирая на окончание сильных осадков, из-за низовых метелей оказываются недоступными дороги к некоторым населённым пунктам.
Дорожники работают круглые сутки. Этой ночью мобильный отряд тяжелой техники облспаса чистил дорогу к одному селу в Ровенском районе и к двум на территории Саратова. Для обеспечения проезда пробили восемь километров дороги.
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