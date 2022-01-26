Депутаты Саратовской облдумы поддержали прокуратуру в правках закона о тишине и о детях-сиротах

Депутаты единогласно поддержали прокуроские поправки

Депутаты Саратовской областной думы поддержали две инициативы областного прокурора Сергея Филипенко и внесли изменения в два закона.

Первые касаются закона о тишине, куда по инициативе прокурора внесли гостиницы, места временного проживания, больницы, дома престарелых, санатории.

- Нарушения тишины и покоя граждан тут не влекут административной ответственности. Это неправильно, предлагаем добавить эти объекты в текст закона, - сказал прокурор области.

Депутаты поддержали изменения единогласно.

Также единодушно поддержаны изменения в закон «Об обеспечении дополнительных гарантий прав на имущество и жилое помещение детей-сирот». Здесь прокуратура предложила снять барьер в 23 года выплаты сиротам учреждениями социальной поддержки населения социальной выплаты на обустройство жилья. Ранее после 23 лет детям сиротам отказывали в этой выплате, а большинство из них к этому возрасту не успевали получить жилье. Теперь этого ограничения по возрасту не существует.

Средства на это могут взять из резервного фонда губернатора. На это потребуется 66,68 млн рублей, если за выплатой обратятся все дети-сироты, которым уже исполнилось 23 года.

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