Саратовцам все еще приходится ждать общественный транспорт по 40 минут

Фото выложили в сеть

Сегодня, 26 января, житель Заводского района Саратова пожаловался на плохую работу общественного транспорта. Саратовец выложил фото с места в одно из городских сообществ.

Горожанин рассказывает, что ему пришлось 45 минут ждать на 15-градусном морозе маршрутку №99. По его словам, одна уехала в 6:30 утра, а следующая подобрала пассажиров только в 7:15

- Не хотите работать, закройте маршрут, чтобы люди не стояли и не ждали! - призвал саратовец.

Маршрутка, приехавшая за пассажирами в 7:15. Фото выложили в сеть

Горожане поддержали возмущение автора поста и сообщили о том, что похожие проблемы наблюдаются и на других маршрутах. Например, автобусы 18Д и 2Д саратовцам также приходится ждать по 40 минут.

В комментариях откликнулась и городская администрация:

- Транспортным управлением установлен недовыпуск автобусов на маршрут 99. Перевозчика обязали сократить интервалы движения, увеличить выпуск автобусов на маршрут, - пишут чиновники.

Напомним, с аналогичными трудностями саратовцы сталкиваются по всему городу. Так, намедни жаловались жители посёлка Елшанка, обитатели Юбилейного также не могут спокойно утром уехать в центр, а вернуться вечером им практически невозможно.

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