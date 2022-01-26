Житель Саратова выплатил алименты на сыновей после ареста машины

Фото: УФССП Саратов
Житель Саратова выплатил алименты на двоих сыновей после ареста машины. Неплательщик накопил долг в 110 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба УФССП региона.
Суд обязал 40-летнего горожанина перечислять половину своих доходов на содержание двоих сыновей. ОН этого не делал и накопил долг свыше 110 тысяч рублей. После этого к мужчине пришли приставы.
На Volkswagen Passat должника и его счет в банке был наложен арест. Под укгрозой лишиться автомобиля гражданин нашел необходимую сумму и выплатил долг полностью.
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