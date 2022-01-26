Фото: ГУ ГИБДД по Саратовской области

Вчера, 25 января, в Балашове 78-летняя пенсионерка пострадала в аварии. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Столкновение было зафиксировано в 7:55 возле дома № 63 по улице 30 Лет Победы. 42-летняя женщина на ВАЗ-2115 врезалась ВАЗ-21099 под управлением 40-летнего водителя.

В результате аварии пострадала 78-летняя пассажирка ВАЗ-21099. С травмами ее доставили в больницу, где ей назначено было амбулаторное лечение.

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