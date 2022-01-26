Таксист «догнал» иномарку на Чернышевского

Фото: ГУ ГИБДД по Саратовской области

Вчера, 25 января, таксист «догнал» иномарку на улице Чернышевского в Саратове. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Об аварии сообщили в 19:25. Напротив дома № 144 по улице Чернышевского автомобиль Kia Rio, за рулем которого сидел 53-летний мужчина, не выбрал безопасную дистанцию до впереди идущего автомобиля и врезался в другую Kia Rio, которую вел 46-летний водитель.

В результате ДТП 53-летний водитель иномарки с травмами доставлен в лечебное учреждение.

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